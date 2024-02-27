Один танк, 16 ББМ та артсистем, 850 окупантів. Втрати РФ за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

особового складу -близько 411550 (+850) осіб ліквідовано;

танків - 6556 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 12494 (+16) од.;

артилерійських систем - 1009 (+16) од.;

РСЗВ - 1000 од.;

засоби ППО - 686 од.;

літаків - 340 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22) од.;

крилаті ракети -1912 (+2) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13065 (+28) од.;

спеціальна техніка - 1588 (+8) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 96 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, позиційні бої на фронті в Україні тривали на Куп'янському та Бахмутському напрямках, на північний захід та південний захід від Авдіївки, в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей, поблизу Роботино та Кринок. Російські загарбники просунулися на південь від Кремінної і увійшли до Сєверне.