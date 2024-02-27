Один танк, 16 ББМ та артсистем, 850 окупантів. Втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 27 лютого, становили 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 411 550 військових. Крім того, ЗСУ знищив 1 танк, 16 артсистем та 16 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:
В Україні на фронті протягом доби сталося 96 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, позиційні бої на фронті в Україні тривали на Куп'янському та Бахмутському напрямках, на північний захід та південний захід від Авдіївки, в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей, поблизу Роботино та Кринок. Російські загарбники просунулися на південь від Кремінної і увійшли до Сєверне.
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