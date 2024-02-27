Один танк, 16 ББМ и артсистем, 850 оккупантов. Потери РФ за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 411550 (+850) человек ликвидировано;

танков - 6556 (+1) ед.;

боевых бронированных машин - 12494 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 1009 (+16) ед.;

РСЗО - 1000 ед.;

средства ПВО - 686 ед.;

самолетов - 340 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7729 (+22) ед.;

крылатые ракеты -1912 (+2) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13065 (+28) ед.;

специальная техника - 1588 (+8) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 96 боевых столкновений. Враг продолжает давить на Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, позиционные бои на фронте в Украине продолжались на Купянском и Бахмутском направлениях, на северо-запад и юго-запад от Авдеевки, в районе админграницы Запорожской и Донецкой областей, вблизи Работино и Крынок. Российские захватчики продвинулись к югу от Кременной и вошли в окрестности Северного.