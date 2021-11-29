UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Один из соратников Саакашвили задержан на митинге под судом в Тбилиси

Автор: РБК-Украина

Единомышленника Михаила Саакашвили, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава задержали в Грузии на акции протеста. Его арестовали за неподчинение полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Formula News.

"Сторонник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава задержан у Тбилисского горсуда за неподчинение полиции", - пишет издание.

Стоит также отметить, что несколько активистов перелезли через забор с розами и флагами в руках. После чего их полиция насильно вывела с территории суда, где рассматривается дело Саакашвили.

"Некоторые из них оказали сопротивление правоохранителям. Полиция использовала так называемый перцовый баллончик при выводе граждан. В результате инцидента пострадали несколько активистов и телеоператоров. Бригады скорой помощи находятся на месте и оказывают первую помощь пострадавшим. На данный момент неизвестно, скольких из них нужно будет перевезти в клинику", - пишет издание "Грузия.Онлайн".

Стоит отметить, что к зданию Тбилисского городского суда приехала водометная машина Министерства внутренних дел Грузии. Также мобилизованы дополнительные группы правоохранителей, которые прибыли к месту в автобусах.

Напомним, 29 ноября, сотрудники специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии доставили экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд. Состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили