Один из соратников Саакашвили задержан на митинге под судом в Тбилиси

Единомышленника Михаила Саакашвили, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава задержали в Грузии на акции протеста. Его арестовали за неподчинение полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Formula News.
"Сторонник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава задержан у Тбилисского горсуда за неподчинение полиции", - пишет издание.
Стоит также отметить, что несколько активистов перелезли через забор с розами и флагами в руках. После чего их полиция насильно вывела с территории суда, где рассматривается дело Саакашвили.
"Некоторые из них оказали сопротивление правоохранителям. Полиция использовала так называемый перцовый баллончик при выводе граждан. В результате инцидента пострадали несколько активистов и телеоператоров. Бригады скорой помощи находятся на месте и оказывают первую помощь пострадавшим. На данный момент неизвестно, скольких из них нужно будет перевезти в клинику", - пишет издание "Грузия.Онлайн".
Стоит отметить, что к зданию Тбилисского городского суда приехала водометная машина Министерства внутренних дел Грузии. Также мобилизованы дополнительные группы правоохранителей, которые прибыли к месту в автобусах.
Напомним, 29 ноября, сотрудники специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии доставили экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд. Состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".