Один из соратников Саакашвили задержан на митинге под судом в Тбилиси

"Сторонник Саакашвили, экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава задержан у Тбилисского горсуда за неподчинение полиции", - пишет издание.

Стоит также отметить, что несколько активистов перелезли через забор с розами и флагами в руках. После чего их полиция насильно вывела с территории суда, где рассматривается дело Саакашвили.

"Некоторые из них оказали сопротивление правоохранителям. Полиция использовала так называемый перцовый баллончик при выводе граждан. В результате инцидента пострадали несколько активистов и телеоператоров. Бригады скорой помощи находятся на месте и оказывают первую помощь пострадавшим. На данный момент неизвестно, скольких из них нужно будет перевезти в клинику", - пишет издание "Грузия.Онлайн".



Стоит отметить, что к зданию Тбилисского городского суда приехала водометная машина Министерства внутренних дел Грузии. Также мобилизованы дополнительные группы правоохранителей, которые прибыли к месту в автобусах.