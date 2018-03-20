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Один из руководителей Facebook покинет свой пост из-за вопросов безопасности

НовостиПолитика    20.03.2018 - 09:16
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Алекс Стамос уйдет из компании из-за разногласий в вопросах безопасности

Руководитель направления информационной безопасности американской компании Facebook Алекс Стамос уйдет в отставку в августе 2018 года, передает газета The New York Times.

Сообщается, что Стамос покинет свой пост из-за разногласий в вопросах безопасности. В частности, он выступал за раскрытие информации о попытках вмешательства государств в работу соцсети, в то время как у руководства компании не было единого мнения на этот счет. Также сообщается, что Стамос хотел уйти в ближайшее время, но руководство уговорило его отработать еще полгода.

Отметим, Facebook переживает череду скандалов, которые связанны с вмешательством России в выборы президента США осенью 2016 года и промежуточные парламентские этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Facebook заблокировали компанию, работавшую на Дональда Трампа во время выборов. Речь идет об Cambridge Analytica, которая имела доступ к информации 50 млн пользователей. На фоне этих новостей акции Facebook упали на 7%.

 

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Теги: Facebook, скандал, отставка, безопасность
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