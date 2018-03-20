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Один з керівників Facebook покине свій пост через питання безпеки

НовиниПолітика    20.03.2018 - 09:16
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Алекс Стамос піде з компанії через розбіжності в питаннях безпеки

Керівник напрямку інформаційної безпеки американської компанії Facebook Алекс Стамос піде у відставку в серпні 2018 року, передає газета The New York Times.

Повідомляється, що Стамос покине свій пост через розбіжності в питаннях безпеки. Зокрема, він виступав за розкриття інформації про спроби втручання держав у роботу соцмережі, в той час як у керівництва компанії не було єдиної думки на цей рахунок. Також повідомляється, що Стамос хотів піти найближчим часом, але керівництво умовив його відпрацювати ще півроку.

Зазначимо, Facebook переживає низку скандалів, які пов'язані з втручанням Росії у вибори президента США восени 2016 року і проміжні парламентські цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Facebook заблокували компанію, що працювала на Дональда Трампа під час виборів. Мова йде про Cambridge Analytica, яка мала доступ до інформації 50 млн користувачів. На тлі цих новин акції Facebook впали на 7%.

 

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Теги: Facebook, скандал, отставка, безопасность
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