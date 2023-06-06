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Один з районів Херсона відключили від електрики через підтоплення після підриву Каховської ГЕС

Фото: один з районів Херсона відключили від електрики (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мікрорайон Корабел у Херсоні відключили від електрики через підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС вище по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської МВА Романа Мрочко в Telegram.

"Повідомляю! Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки", - написав він.

У мережі також з'явилося відео підтоплення мікрорайон Корабел у Херсоні.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська здійснили підрив Каховської ГЕС уночі, 6 червня.

Херсон знаходиться на високому правому березі Дніпра та більшості районів підтоплення не загрожує. У Херсонській міськраді заявили, що з районів Херсона та селищ, де відбувається затоплення, проводитиметься евакуація автобусами. Лікарні та комунальні служби піднято по тривозі.

Евакуація із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро проходитиме з таких місць: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

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Херсон