ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Один раненый, один погибший: боевики усилили обстрелы в зоне ООС

Новина українською →
Донбасс, Пятница 01 октября 2021 07:38
Один раненый, один погибший: боевики усилили обстрелы в зоне ООС Фото: боевики усилили обстрелы в зоне ООС (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Боевики усилили обстрелы в зоне ООС. В результате обстрелов один украинский военный погиб, один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У Новотошковского вражеские вооруженные формирования дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В районе Попасной наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем.

Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.

Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Павлополя наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один - огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили врага прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 1 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС
NEWS
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
DAILY
Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных