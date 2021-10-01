Один раненый, один погибший: боевики усилили обстрелы в зоне ООС

Боевики усилили обстрелы в зоне ООС. В результате обстрелов один украинский военный погиб, один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У Новотошковского вражеские вооруженные формирования дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

В районе Попасной наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем.

Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.

Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Павлополя наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один - огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили врага прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра, 1 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.