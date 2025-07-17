Один проти п’яти: боєць ГУР самотужки стримав штурм на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР самотужки стримав штурм російських сил, які чисельно переважали його. У відповідь ворог застосував заборонений отруйний газ, міномети та FPV-дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
Під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України “Братство" самотужки стримав штурм сил п'яти окупантів.
У відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни - застосували отруйний газ. Ба більше, після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.
"Боєць зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим", - зауважили в ГУР.
Командування ухвалило єдине можливе рішення - евакуювати бійця. Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.
"Завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї", - додали в розвідці.
Зауважимо, що протягом минулої доби росіяни втратили у боях проти України ще 1190 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 154 одиниці автотехніки.
Крім того, станом на вечір, 16 липня, на фронті було зафіксовано 112 бойових зіткнень. Фактично третина з усіх боїв - відбулися на Покровському напрямку.
Детальніше про те, де тривають найінтенсивніші бої, а де відбито атаки ворога, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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