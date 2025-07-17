Один проти п’яти: боєць ГУР самотужки стримав штурм на Куп’янському напрямку (відео)

Ситуація на фронті

Зауважимо, що протягом минулої доби росіяни втратили у боях проти України ще 1190 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 154 одиниці автотехніки.

Крім того, станом на вечір, 16 липня, на фронті було зафіксовано 112 бойових зіткнень. Фактично третина з усіх боїв - відбулися на Покровському напрямку.

Детальніше про те, де тривають найінтенсивніші бої, а де відбито атаки ворога, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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