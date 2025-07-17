Один против пяти: боец ГУР самостоятельно сдержал штурм на Купянском направлении (видео)

Ситуация на фронте

Заметим, что за прошедшие сутки россияне потеряли в боях против Украины еще 1190 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 154 единицы автотехники.

Кроме того, по состоянию на вечер, 16 июля, на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений. Фактически треть из всех боев - произошли на Покровском направлении.

Подробнее о том, где продолжаются самые интенсивные бои, а где отбиты атаки врага, можно узнать в материале РБК-Украина.

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