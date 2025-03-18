Один проти друзів Росії: хто стане новим президентом МОК

Зараз головою МОК є Томас Бах. Однак раніше німецький функціонер заявив, що не збирається балотуватися на новий термін.

На його місце претендувало немало кандидатів, однак після розгляду заявок конгрес МОК у вересні минулого року назвав сімох претендентів на посаду. Саме один з них стане очільником міжнародного олімпійського руху на найближчі вісім років, з можливим обранням ще на чотири.

Претенденти на посаду президента МОК

Фейсал ібн Хусейн (Йорданія) – принц Йорданії, член виконкому МОК

– принц Йорданії, член виконкому МОК Себастьян Коу (Велика Британія) – дворазовий олімпійський чемпіон, президент World Athletics

– дворазовий олімпійський чемпіон, президент World Athletics Кірсті Ковентрі (Зімбабве) – дворазова олімпійська чемпіонка, член виконкому МОК

– дворазова олімпійська чемпіонка, член виконкому МОК Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія) – віце-президент МОК

– віце-президент МОК Юхан Еліаш (Швеція) – президент Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду

– президент Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду Давід Лапарт'ян (Франція) – президент Міжнародного союзу велосипедистів та НОК Франції

– президент Міжнародного союзу велосипедистів та НОК Франції Морінарі Ватанабе (Японія) – президент Міжнародної федерації гімнастики

Вибори будуть проводитись у закритому режимі. Голосування проходитиме у форматі раундів: кандидат, який набере найменшу кількість голосів у кожному турі, вибуватиме. Так триватиме, доки один з претендентів не набере більшість голосів. Термін повноважень новообраного президента МОК розпочнеться 24 червня 2025 року.

Хто головні претенденти

Прогнозів щодо підсумків голосування немало і часто вони протирічать один одному. І все ж, вимальовується приблизно така картина:

головні претенденти – Коу (найчастіше називається найбільш вірогідним переможцем), Самаранч та Ковентрі;

трохи позаду, але з шансами – Лапарт'ян;

майже без шансів – Хусейн, Еліаш та Ватанабе.

Тож, ймовірно, боротьба розгорнеться між трьома основними фаворитами. Познайомимось ближче з кожним з них.

Себастьян Коу під час зустрічі з Володимиром Зеленським (фото: mms.gov.ua)

Себастьян Коу (68 років, Велика Британія)

Дворазовий олімпійський чемпіон у бігу на 1 500 м (1980, 1984 роки). Після завершення кар'єри спробував себе в політиці, але повернувся у спорт – очолив підготовку до Олімпіади-2012 у Лондоні. У 2007 році був обраний віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF, нині — World Athletics). А через вісім років став її президентом. До МОК приєднався у 2020 році.

У його передвиборчій програмі багато уваги приділено ролі спортсменів, зокрема їхньому фінансовому добробуту. Коу влаштував справжню революцію в олімпійському русі, запровадивши виплати призових легкоатлетам за успішні виступи на Олімпіаді в Парижі. У МОК цей крок не оцінили – там віддають перевагу інвестиціям у розвиток масового спорту.

World Athletics – єдина федерація з літніх олімпійських видів спорту, яка після повномасштабного вторгнення РФ на територію України повністю заборонила участь росіян і білорусів навіть у нейтральному статусі. До цього організація займала принципову позицію щодо росіян під час допінгових скандалів. Коу послідовно підтримує Україну. Фактично є єдиним з усіх семи кандидатів, хто виступає проти участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях до завершення війни в Україні.

Серед переваг Коу – видатні спортивні заслуги та успішний досвід керування світовою легкою атлетикою. Мінуси – короткий термін діяльності в МОК та непопулярні в олімпійському русі ініціативи (зокрема, фінансове заохочення спортсменів).

(фото: wikipedia.org)

Хуан Антоніо Самаранч-молодший (65 років, Іспанія)

Син президента МОК у 1980-2001 роках Хуана Антоніо Самаранча. У МОК працює майже чверть століття, зараз обіймає посаду одного з віце-президентів і входить до керівного складу Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства.

Виступає за допуск росіян у нейтральному статусі та вважає, що МОК "має спробувати повернути Олімпійський комітет Росії в гру". Проте не робить у цьому питанні однозначних заяв, схиляючись до ухильних дипломатичних висловів у стилі сьогоднішнього очільника МОК Баха. Закликає спиратися на Олімпійську хартію, прихильник "спорту поза політикою". Цікаво, що у другій половині 1970-х Самаранч-молодший жив разом із сім'єю в Москві, де його батько до обрання головою МОК працював послом Іспанії у СРСР.

Найцікавіший пункт у передвиборчій програмі: прагнення повернути конкурсну систему вибору олімпійської столиці, замість поточної практики, коли рішення ухвалює спеціальна комісія.

Головною перевагою Самаранча на виборах називають великий досвід роботи в МОК і лояльність до чинного президента Баха.

(фото: instagram.com/officialkirstycoventry)

Кірсті Ковентрі (41 рік, Зімбабве)

Дворазова олімпійська чемпіонка з плавання на 200 м на спині (2004 та 2008 роки). Після завершення кар'єри стала міністеркою у справах молоді, спорту, мистецтва та відпочинку Зімбабве. У МОК увійшла у 2012 році після обрання до комісії спортсменів. Останні два роки входить до виконкому організації.

Е прихильницею повернення росіян до олімпійського руху, прикриваючись терміном "нейтральності спорту". Під цим соусом наголошує на важливості участі в Олімпіаді "спортсменів з усього світу" та наполягає що "МОК не має бути причетним до політичного порядку денного". З цієї точку зору найбільш небажаний для України кандидат у президенти організації.

Також основними пунктами її передвиборчої програми є гендерна рівність, боротьба з допінгом та кіберспорт.

Вважається протеже чинного голови МОК Баха. У разі обрання стане першою жінкою та першим представником Африки на чолі організації.

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