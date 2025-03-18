Один против друзей России: кто станет новым президентом МОК

С 18 по 21 марта на греческом курорте Коста-Наварино соберется 144-я сессия МОК. Самый главный вопрос повестки дня - выборы нового президента Международного олимпийского комитета.
О кандидатах на должность и их взглядах на чувствительные спортивные и не только темы рассказывает РБК-Украина.
Сейчас главой МОК является Томас Бах. Однако ранее немецкий функционер заявил, что не собирается баллотироваться на новый срок.
На его место претендовало немало кандидатов, однако после рассмотрения заявок конгресс МОК в сентябре прошлого года назвал семерых претендентов на должность. Именно один из них станет главой международного олимпийского движения на ближайшие восемь лет, с возможным избранием еще на четыре.
Претенденты на должность президента МОК
Выборы будут проводиться в закрытом режиме. Голосование будет проходить в формате раундов: кандидат, который наберет наименьшее количество голосов в каждом туре, будет выбывать. Так будет продолжаться, пока один из претендентов не наберет большинство голосов. Срок полномочий новоизбранного президента МОК начнется 24 июня 2025 года.
Прогнозов относительно итогов голосования немало и часто они противоречат друг другу. И все же, вырисовывается примерно такая картина:
главные претенденты - Коу (чаще всего называется наиболее вероятным победителем), Самаранч и Ковентри;
немного позади, но с шансами - Лапартьян;
почти без шансов - Хусейн, Элиаш и Ватанабе.
Поэтому, вероятно, борьба развернется между тремя основными фаворитами. Познакомимся ближе с каждым из них.
Себастьян Коу во время встречи с Владимиром Зеленским (фото: mms.gov.ua)
Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1 500 м (1980, 1984 годы). После завершения карьеры попробовал себя в политике, но вернулся в спорт - возглавил подготовку к Олимпиаде-2012 в Лондоне. В 2007 году был избран вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне - World Athletics). А через восемь лет стал ее президентом. К МОК присоединился в 2020 году.
В его предвыборной программе много внимания уделено роли спортсменов, в частности их финансовому благополучию. Коу устроил настоящую революцию в олимпийском движении, введя выплаты призовых легкоатлетам за успешные выступления на Олимпиаде в Париже. В МОК этот шаг не оценили - там предпочитают инвестиции в развитие массового спорта.
World Athletics - единственная федерация по летним олимпийским видам спорта, которая после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины полностью запретила участие россиян и белорусов даже в нейтральном статусе. До этого организация занимала принципиальную позицию в отношении россиян во время допинговых скандалов. Коу последовательно поддерживает Украину. Фактически является единственным из всех семи кандидатов, кто выступает против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях до завершения войны в Украине.
Среди преимуществ Коу - выдающиеся спортивные заслуги и успешный опыт управления мировой легкой атлетикой. Минусы - короткий срок деятельности в МОК и непопулярные в олимпийском движении инициативы (в частности, финансовое поощрение спортсменов).
(фото: wikipedia.org)
Сын президента МОК в 1980-2001 годах Хуана Антонио Самаранча. В МОК работает почти четверть века, сейчас занимает должность одного из вице-президентов и входит в руководящий состав Международного союза современного пятиборья.
Выступает за допуск россиян в нейтральном статусе и считает, что МОК "должен попытаться вернуть Олимпийский комитет России в игру". Однако не делает в этом вопросе однозначных заявлений, склоняясь к уклончивым дипломатическим высказываниям в стиле сегодняшнего главы МОК Баха. Призывает опираться на Олимпийскую хартию, сторонник "спорта вне политики". Интересно, что во второй половине 1970-х Самаранч-младший жил вместе с семьей в Москве, где его отец до избрания главой МОК работал послом Испании в СССР.
Самый интересный пункт в предвыборной программе: стремление вернуть конкурсную систему выбора олимпийской столицы, вместо текущей практики, когда решение принимает специальная комиссия.
Главным преимуществом Самаранча на выборах называют большой опыт работы в МОК и лояльность к действующему президенту Баху.
(фото: instagram.com/officialkirstycoventry)
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию на 200 м на спине (2004 и 2008 годы). После завершения карьеры стала министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. В МОК вошла в 2012 году после избрания в комиссию спортсменов. Последние два года входит в исполком организации.
Является сторонницей возвращения россиян в олимпийское движение, прикрываясь термином "нейтральности спорта". Под этим соусом подчеркивает важность участия в Олимпиаде "спортсменов со всего мира" и настаивает, что "МОК не должен быть причастен к политической повестке дня". С этой точки зрения наиболее нежелательный для Украины кандидат в президенты организации.
Также основными пунктами ее предвыборной программы являются гендерное равенство, борьба с допингом и киберспорт.
Считается протеже действующего председателя МОК Баха. В случае избрания станет первой женщиной и первым представителем Африки во главе организации.
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