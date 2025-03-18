Один против друзей России: кто станет новым президентом МОК

Сейчас главой МОК является Томас Бах. Однако ранее немецкий функционер заявил, что не собирается баллотироваться на новый срок.

На его место претендовало немало кандидатов, однако после рассмотрения заявок конгресс МОК в сентябре прошлого года назвал семерых претендентов на должность. Именно один из них станет главой международного олимпийского движения на ближайшие восемь лет, с возможным избранием еще на четыре.

Претенденты на должность президента МОК

Фейсал ибн Хусейн (Иордания) - принц Иордании, член исполкома МОК

- принц Иордании, член исполкома МОК Себастьян Коу (Великобритания) - двукратный олимпийский чемпион, президент World Athletics

- двукратный олимпийский чемпион, президент World Athletics Кирсти Ковентри (Зимбабве) - двукратная олимпийская чемпионка, член исполкома МОК

- двукратная олимпийская чемпионка, член исполкома МОК Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания) - вице-президент МОК

- вице-президент МОК Юхан Элиаш (Швеция) - президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

- президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Давид Лапартьян (Франция) - президент Международного союза велосипедистов и НОК Франции

- президент Международного союза велосипедистов и НОК Франции Моринари Ватанабе (Япония) - президент Международной федерации гимнастики

Выборы будут проводиться в закрытом режиме. Голосование будет проходить в формате раундов: кандидат, который наберет наименьшее количество голосов в каждом туре, будет выбывать. Так будет продолжаться, пока один из претендентов не наберет большинство голосов. Срок полномочий новоизбранного президента МОК начнется 24 июня 2025 года.

Кто главные претенденты

Прогнозов относительно итогов голосования немало и часто они противоречат друг другу. И все же, вырисовывается примерно такая картина:

главные претенденты - Коу (чаще всего называется наиболее вероятным победителем), Самаранч и Ковентри;

немного позади, но с шансами - Лапартьян;

почти без шансов - Хусейн, Элиаш и Ватанабе.

Поэтому, вероятно, борьба развернется между тремя основными фаворитами. Познакомимся ближе с каждым из них.

Себастьян Коу во время встречи с Владимиром Зеленским (фото: mms.gov.ua)

Себастьян Коу (68 лет, Великобритания)

Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1 500 м (1980, 1984 годы). После завершения карьеры попробовал себя в политике, но вернулся в спорт - возглавил подготовку к Олимпиаде-2012 в Лондоне. В 2007 году был избран вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, ныне - World Athletics). А через восемь лет стал ее президентом. К МОК присоединился в 2020 году.

В его предвыборной программе много внимания уделено роли спортсменов, в частности их финансовому благополучию. Коу устроил настоящую революцию в олимпийском движении, введя выплаты призовых легкоатлетам за успешные выступления на Олимпиаде в Париже. В МОК этот шаг не оценили - там предпочитают инвестиции в развитие массового спорта.

World Athletics - единственная федерация по летним олимпийским видам спорта, которая после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины полностью запретила участие россиян и белорусов даже в нейтральном статусе. До этого организация занимала принципиальную позицию в отношении россиян во время допинговых скандалов. Коу последовательно поддерживает Украину. Фактически является единственным из всех семи кандидатов, кто выступает против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях до завершения войны в Украине.

Среди преимуществ Коу - выдающиеся спортивные заслуги и успешный опыт управления мировой легкой атлетикой. Минусы - короткий срок деятельности в МОК и непопулярные в олимпийском движении инициативы (в частности, финансовое поощрение спортсменов).

(фото: wikipedia.org)

Хуан Антонио Самаранч-младший (65 лет, Испания)

Сын президента МОК в 1980-2001 годах Хуана Антонио Самаранча. В МОК работает почти четверть века, сейчас занимает должность одного из вице-президентов и входит в руководящий состав Международного союза современного пятиборья.

Выступает за допуск россиян в нейтральном статусе и считает, что МОК "должен попытаться вернуть Олимпийский комитет России в игру". Однако не делает в этом вопросе однозначных заявлений, склоняясь к уклончивым дипломатическим высказываниям в стиле сегодняшнего главы МОК Баха. Призывает опираться на Олимпийскую хартию, сторонник "спорта вне политики". Интересно, что во второй половине 1970-х Самаранч-младший жил вместе с семьей в Москве, где его отец до избрания главой МОК работал послом Испании в СССР.

Самый интересный пункт в предвыборной программе: стремление вернуть конкурсную систему выбора олимпийской столицы, вместо текущей практики, когда решение принимает специальная комиссия.

Главным преимуществом Самаранча на выборах называют большой опыт работы в МОК и лояльность к действующему президенту Баху.

(фото: instagram.com/officialkirstycoventry)

Кирсти Ковентри (41 год, Зимбабве)

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию на 200 м на спине (2004 и 2008 годы). После завершения карьеры стала министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве. В МОК вошла в 2012 году после избрания в комиссию спортсменов. Последние два года входит в исполком организации.

Является сторонницей возвращения россиян в олимпийское движение, прикрываясь термином "нейтральности спорта". Под этим соусом подчеркивает важность участия в Олимпиаде "спортсменов со всего мира" и настаивает, что "МОК не должен быть причастен к политической повестке дня". С этой точки зрения наиболее нежелательный для Украины кандидат в президенты организации.

Также основными пунктами ее предвыборной программы являются гендерное равенство, борьба с допингом и киберспорт.

Считается протеже действующего председателя МОК Баха. В случае избрания станет первой женщиной и первым представителем Африки во главе организации.

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