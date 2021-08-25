Один из показателей Львовской области не соответствует "зеленой" зоне карантина

Так, во Львовской области показатель динамики госпитализаций COVID-больных демонстрирует высокий уровень, по последним данным он составляет 56,5%. Еще вчера этот показатель был на уровне 26,7%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.