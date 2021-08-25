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Один з показників Львівської області не відповідає "зеленій" зоні карантину

Автор: Инна Собора

Станом на ранок, 25 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак у Львівській області один з епідпоказників не у межах норми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Львівській області показник динаміки госпіталізацій COVID-хворих демонструє високий рівень, за останніми даними він становить 56,5%. Ще вчора цей показник був на рівні 26,7%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Раніше МОЗ назвав умови введення "жовтої" зони в Україні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу з коронавірусом госпіталізували 727 людей.

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