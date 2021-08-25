Один з показників Львівської області не відповідає "зеленій" зоні карантину

Так, у Львівській області показник динаміки госпіталізацій COVID-хворих демонструє високий рівень, за останніми даними він становить 56,5%. Ще вчора цей показник був на рівні 26,7%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.