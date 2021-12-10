Один из палачей "Изоляции" сбежал во Францию. Украина инициирует экстрадицию

Бражников попал на подконтрольную Украине территорию в конце 2019 года в ходе обмена пленными. Через некоторое время оказалось, что он был надсмотрщиком в "Изоляции" и пытал пленных. Ему сообщили о подозрении и передали обвинительный акт в суд.

Суд в Донецкой области отказался рассматривать дело, и оно было передано в Оболонский райсуд Киева. На первое его заседание в конце ноября Бражников не явился.

"Поступила информация, что Бражников находится сейчас на территории Франции", - отметил Рудь.

Он не был ограничен мерой пресечения, потому что ее срок завершился, а новое ходатайство прокуратуры суд не успел рассмотреть. Рудь отрицает какие-либо договоренности между правоохранителями и обвиняемым, позволившие ему беспрепятственно сбежать из страны.

Начальник департамента также заявил, что на ближайшем заседании суда прокуратура подаст ходатайство о розыске беглеца и инициирует его экстрадицию. Он уверен в успешности этих мер.

"То, что он находится за границей не позволит ему избежать ответственности и того наказания, которое определит суд", - подчеркнул Рудь.