Один из палачей "Изоляции" сбежал во Францию. Украина инициирует экстрадицию

Освобожденный при обмене пленными бывший надсмотрщик тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке Евгений Бражников сбежал во Францию. Офис генерального прокурора намерен инициировать его розыск и экстрадицию.
Об этом РБК-Украина сообщил начальник департамента "военных преступлений" Офиса генпрокурора Юрий Рудь.
Бражников попал на подконтрольную Украине территорию в конце 2019 года в ходе обмена пленными. Через некоторое время оказалось, что он был надсмотрщиком в "Изоляции" и пытал пленных. Ему сообщили о подозрении и передали обвинительный акт в суд.
Суд в Донецкой области отказался рассматривать дело, и оно было передано в Оболонский райсуд Киева. На первое его заседание в конце ноября Бражников не явился.
"Поступила информация, что Бражников находится сейчас на территории Франции", - отметил Рудь.
Он не был ограничен мерой пресечения, потому что ее срок завершился, а новое ходатайство прокуратуры суд не успел рассмотреть. Рудь отрицает какие-либо договоренности между правоохранителями и обвиняемым, позволившие ему беспрепятственно сбежать из страны.
Начальник департамента также заявил, что на ближайшем заседании суда прокуратура подаст ходатайство о розыске беглеца и инициирует его экстрадицию. Он уверен в успешности этих мер.
"То, что он находится за границей не позволит ему избежать ответственности и того наказания, которое определит суд", - подчеркнул Рудь.
Напомним, Бражникову сообщили о подозрении в марте 2020 года. По данным следствия, он стал членом незаконных формирований, находясь в "Изоляции", и принимал участие в пытках других пленных.
Отметим, в начале ноября в Киеве задержали бывшего коменданта "Изоляции" Дениса Куликовского, ему объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны и создании террористической организации. Сейчас он находится в изоляторе СБУ.