Один пакет корму - і ти вже допоміг: як працюють "Пухнасті бокси" від VARUS, Purina® і Happy Paw

Проєкт для тварин із притулків від мережі супермаркетів VARUS, Purina® і Happy Paw

Наразі вже у 54 супермаркетах VARUS встановлено "Пухнасті бокси", у яких покупці можуть залишити корм для безпритульних котів і собак. З червня 2026 року таким чином вдалося зібрати та передати понад 905 кг корму.

Кожен відвідувач магазину тепер може легко долучитися до доброї справи та поділитися турботою з тими, хто цього найбільше потребує.

Як працює механіка проєкту:

Завітайте до одного із супермаркетів VARUS, де встановлено "Пухнастий бокс" Придбайте сухий або вологий корм чи ласощі Purina® Залиште їх у "Пухнастому боксі" у відповідній зоні супермаркету.

Уся зібрана допомога передаватиметься безпосередньо місцевим притулкам-партнерам фонду Happy Paw.

Соціальний проєкт "Пухнастий бокс" діє у супермаркетах VARUS (фото: purina.ua)

Сьогодні у цих шелтерах мешкають тисячі тварин - покинутих, врятованих від жорстокого поводження або евакуйованих волонтерами з зони бойових дій.

Саме такі хвостики й стали пухнастими героями цієї ініціативи. Наприклад, кішка Шкварка та собака Валя, які наразі перебувають під опікою притулку "Бест Френдз" у Київській області, стали офіційними "обличчями" "Пухнастих боксів", уособлюючи тисячі хвостиків, які щодня чекають на свою порцію корму та нову люблячу родину.

Карта проєкту

Де шукати "Пухнасті бокси"

Дізнатися більше про ініціативу та знайти найближчий "Пухнастий бокс" можна на офіційній сторінці проєкту за посиланням.

Обличчям "Пухнастих боксів" стали тварини з притулку (фото: purina.ua)

Хто отримає допомогу?

Зібрані ласощі та корми будуть передані у перевірені благодійні організації та шелтери, серед яких: БО "ЦСА "Гостомельський притулок для тварин", ГО "Даруючи надію", "ГО Анімал СОС Одеса", БО "БФ "Котофеї", БО "БФ "Дім врятованих тварин "Фея", ГО "Улюблені тварини", ГО "Розбуди своє серце", Дніпровська міська ГО захисту тварин "Вірність", ГО "Вікно в життя", ГО "Кращий друг", БО "БФ "Манана", БО ВОБФЗТ "Планета", ГО "Зоодопомога".

Долучайтеся до ініціативи під час наступного шопінгу в одному з супермаркетів VARUS. Ваша одна пачка корму - це ситий день і маленьке велике щастя для безпритульного хвостика!