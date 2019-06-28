Один из освобожденных из плена до сих пор числится в розыске МВД

Один из четырех освобожденных сегодня из плена украинцев, Дмитрий Великий, числится как дезертир в базе розыска Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщается в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти" на сайте ведомства.

По данным сайта, Дмитрий Великий пропал 9 июня 2016 года. При этом есть постановление суда о разрешении на задержание.

Как сообщало РБК-Украна, 28 июня в киевском аэропорту "Жуляны" приземлился самолет с четырьмя освобожденными украинцами. Освобожденных из плена в самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" украинцев в аэропорту встретили родственники. В Киев они прибыли из Минска, куда были доставлены из Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее стали известны имена украинцев, которых боевики согласились освободить из плена. Это Яков Веремейчик, обвиняемый якобы в применении запрещенных методов ведения войны, Эдуард Михеев, осужденный в непризнанной "ЛНР" до 12 лет за "государственную измену", Максим Горяинов, осужденный в непризнанной "ДНР" до 15 лет за содействие "террористической деятельности" и Дмитрий Великий, приговоренный к 15 годам за "террористическую деятельность".