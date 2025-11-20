ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

"Один з найважчих днів": 30% мережі "Київстар" залишилась без електрики

Україна, Четвер 20 листопада 2025 12:03
UA EN RU
"Один з найважчих днів": 30% мережі "Київстар" залишилась без електрики Вивіска компанії "Київстар" (фото Getty Images)
Автор: Артур Дубровенко

Мобільний оператор "Київстар" заявив про один із найскладніших періодів у роботі мережі. Близько 30% інфраструктури компанії наразі залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента компанії "Київстар" Олександра Комарова в Facebook.

П’ять регіональних технологічних центрів компанії працюють на генераторах, а вся мережа загалом тримається на автономних акумуляторах та резервних джерелах живлення. Водночас близько 4% базових станцій втратили працездатність через відсутність живлення.

"На 9-ту ранку більше 30 відсотків мережі без живлення, майже рівномірно по всій країні", - написав він.

Комаров закликав абонентів фіксованого інтернету подбати про резервне живлення для своїх роутерів, адже це допоможе зменшити навантаження на мобільну мережу під час відключень світла.

За словами СЕО "Київстар", станом на середину листопада лише 15–20% користувачів Домашнього Інтернету мають резервне живлення для роутерів, а під час недавнього повного відключення світла в Полтавській області цей показник становив лише 2%.

"Все взаємопов’язане: користувачі переходять на мобільний інтернет, росте навантаження на базові станції, час їхньої автономної роботи скорочується, якість мобільного зв’язку та швидкість передачі даних погіршуються", - пояснив Комаров.

Нагадаємо, минулого року мобільних операторів зобов’язали до 1 лютого 2025 року забезпечити роботу мережі без електропостачання щонайменше протягом 10 годин.

У матеріалі РБК-Україна ми розповідали, чи готові мобільні оператори до тривалих відключень та скільки годин працюватиме зв’язок без світла. За даними компаній, середній час роботи базових станцій на батареях становить 6–10 годин залежно від моделі обладнання та навантаження на мережу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар зв'язок Мобільний трафік
Новини
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті