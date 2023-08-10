Один з найкращих фільмів-2023 «Трансформери: Час Звіроботів» онлайн на SWEET.TV. Неймовірні факти про кіно

В національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV нова блокбастер-прем’єра: «Трансформери: Час Звіроботів». Це продовження однієї з найпопулярніших франшиз світу.

У давні часи максимали, трансформери, здатні перетворюватися на звірів, були атаковані богом-роботом Юнікроном, який поглинає планети. Щоб зупинити його, максимали викрадають транспросторовий ключ і ховають його на Землі. Пройшов час. Оптімус Прайм прагне зібрати ключ, щоб повернутися додому, тероркони мріють захопити його, щоб віддати Юнікрону, а люди просто хочуть врятувати планету. Що з цього буде ― дивіться у фільмі.

«Трансформери: Час Звіроботів» ― сьомий фільм франшизи, і є продовженням фільму «Бамблбі» і початком нової трилогії, за заявами творців. Усі шість частин принесли майже $5 млрд. А з сьомою частиною ця цифра перетнула цю позначку, адже фільм вже зібрав $429 млн. Трейлер фільму отримав понад 238 млн переглядів онлайн протягом перших 24 годин, більше, ніж будь-який інший фільм, випущений не Disney, за винятком фільму «Людина-павук: Додому шляху немає».

Режисером стрічки став Стівен Кейпл-молодший. Майкл Бей, який був режисером перших п’ятьох частин, у цьому фільмі, як і у «Бамблбі» «обмежився» роллю продюсера.

Ще у грудні 2018 року продюсер Лоренцо ді Бонавентура заявив, що цей фільм буде «відрізнятися від тих, що ми робили раніше». А раніше вони робили багато чого цікавого.

Як з’явилися трансформери

Трансформерів ― роботів, які можуть перетворюватися на машини, ― придумала американська компанія Hasbro, найбільша у світі компанія, що займається виробництвом іграшок. Керівництво вирішило, що найкращий спосіб популяризувати трансформерів ― створити для них свій всесвіт. Компанія почала співпрацювати з Marvel Comics. Спочатку були комікси, потім з’явилися мультсеріали, а в 2002 році компанія вирішила інвестувати кошти у перше повнометражне кіно. Продюсер «Людей Ікс» Том ДеСанто бажав одразу зняти масштабний фільм і звернувся до одного з найкращих знавців створення фантастичних світів ― до Стівена Спілберга, який із натхненням долучився до роботи. Адже перетворення «звичайнісінької» машини на робота ― це те ще видовище, яке можна ефектно показати в кіно.

Стівен Спілберг вирішив, що в центрі історії будуть не так роботи, як звичайний хлопець з Землі. В наступних фільмах ця історія взаємодії землян і інопланетян є головною і робить фільм ще ближчим до глядача.

Цікава історія долучення до проєкту Майкла Бея, який, як ми зазначили, є режисером 5 з 7 частин і продюсером в кожній з них. Спочатку Бей не дуже вірив в цей проєкт і навіть назвав його «дурною іграшковою історією», але Стівен Спілберг вигадав план. Він привів скептично налаштованого колегу до офісу компанії Hasbro, щоб той опинився в атмосфері цього всесвіту і дізнався більше про міфологію трансформерів. План спрацював, і Майкл Бей вирішив створити кіно, яке буде зрозумілим не лише фанатам роботів, а й тим, хто про них вперше дізнається в кінотеатрі.

Про армію, Пентагон і Перу

Старт франшизи відбувся за підтримки армії США і Пентагону. У франшизі можна побачити літаки F-22, F-117 і V-22 Ospreys, A-10 Thunderbolt II і Lockheed AC-130, солдати брали участь у масовці, а актори носили автентичну форму. Деякі кадри навіть були зняті у Пентагоні. До речі, більшість літаків зіграли роль десептиконів.

Автомобілями для автоботів зі знімальною групою поділилася General Motors. Це були Solstice для Джаза, Nissan Vanette для Айронхайда і культова жовта Chevrolet Camaro для Бамблбі. Компанія передбачила можливі аварії в процесі зйомок, тому надала по три машини кожної моделі.

Але у фільмі «Трансформери: Час Звіроботів» ви не побачите десептиконів. Це перша стрічка в якій немає знайомих нам антагоністів. Натомість є тероркони, це ті ще лиходії.

Події у фільмі розгортаються в Нью-Йорку і в деяких містах Перу, таких як Мачу-Пікчу, Куско, а також у регіоні Сан-Мартін.

Під час зйомок у Перу місцева дитина показала свої малюнки трансформерів режисеру Стівену Кейплу-молодшому. Малюнки сподобалися йому, він запросив дитину на прем’єру і заплатив за ремонт даху в його школі. До речі, у Перу фільм став третім за популярністю після «Месників: Фінал» (2019) і «Короля Лева» (2019).

Пасхалки, вшанування і подяки

В цій стрічці багато епізодів, які є подякою акторам та вшануванням пам’яті відомих особистостей. Наприклад, за словами Стівена Кейпла-молодшого, обличчя Оптімуса Прайма в цьому фільмі створено «на основі» обличчя актора, який озвучує цю роль, Пітера Каллена. Знаєте, скільки років йому? На момент виходу цього фільму Пітеру Каллену був 81 рік (а вже 82), що зробило його другим за віком актором, який озвучував трансформера. Найстарший — Джордж Коу, який озвучив Вілджека у «Трансформерах 3: Темний бік Місяця», йому було 82 роки на момент виходу стрічки.

Ще, за словами Стівена Кейпла-молодшого, Porsche 911 серії 964 був спеціально обраний як натяк на фільм Майкла Бея «Погані хлопці» (1995), де два головних герої Майк Ловрі та Маркус Бернетт роз’їжджали на Porsche 964.

Є тут і згадка про Марка Волберга, який теж знімався у франшизі. Якщо почуєте від одного з трансформерів про Marky Mark, який починає займатися акторством, ― то це про Волберга. Адже актор спочатку будував музичну кар’єру, а потім вже почав зніматися в кіно. І 1994 ― рік, коли відбуваються події у фільмі, ― це рік виходу на екрани першого художнього фільму з Волбергом «Людина епохи Відродження», в якому головну роль зіграв Дені де Віто. Дуже гарний фільм, подивіться.

Також у фільмі є дві згадки про покійного Тупака Шакура. У спальні Ноа Діаса є постер фільму «Поетична Джастіс» (1993), в якому головні ролі виконали Джанет Джексон і Тупак Шакур. А фільм, який з’являється на його телевізорі під час ремонту, ― «Авторитет» (1992), у якому знялися Тупак і Омар Еппс.

І це не всі згадки та натяки. В останніх кадрах можна побачити візитівку з емблемою G.I. Joe. G.I. Joe ― це популярна серія солдат-іграшок від компанії Hasbro і ще одна кінофраншиза. Чи відбудеться офіційний кросовер між G.I. Joe та Трансформерами невідомо, але все можливо.

І ще трішки про музику. Якщо ви давній шанувальник франшизи і почуєте у фільмі знайомі ноти ― так воно і є. Оригінальну музику Вінса ДіКоли, яку він створив для анімаційної стрічки «Трансформери: Фільм» (1986), можна розчути в декількох репліках композитора Джонніка Бонтемпса, зокрема «Unicron/Scourge» та «Unicron Approaches».

До речі, на 2024 рік запланована прем’єра комп’ютерно-анімаційного фільму «Трансформери: Нове покоління», який описаний як «історія походження». Творці перенесуть глядачів на Кібертрон і розкажуть про Оптімуса і Мегатрона.

Але то лише в наступному році. А вже зараз на вас чекають пригоди у фільмі «Трансформери: Час Звіроботів» онлайн на SWEET.TV. Вмикайте вже зараз.

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