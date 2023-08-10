Один из лучших фильмов-2023 «Трансформеры: Восхождение Звероботов» онлайн на SWEET.TV. Невероятные факты о кино

В национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV новая блокбастер-премьера: «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Это продолжение одной из самых популярных франшиз мира.

В древние времена максималы, трансформеры, способные превращаться в зверей, были атакованы богом-роботом Юникроном, поглощающим планеты. Чтобы остановить его, максималы похищают транспространственный ключ и хоронят его на Земле. Прошло время. Оптимус Прайм стремится собрать ключ, чтобы вернуться домой, террорконы мечтают увлечь его, чтобы отдать Юникрону, а люди просто хотят спасти планету. Что из этого будет – смотрите в фильме.

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» - седьмой фильм франшизы, и есть продолжение фильма «Бамблби» и начало новой трилогии, по заявлениям создателей. Все шесть частей принесли почти $5 млрд. А с седьмой частью эта цифра пересекла эту отметку, ведь фильм уже собрал $429 млн. Трейлер фильма получил более 238 млн просмотров онлайн в течение первых 24 часов, больше, чем любой другой фильм, выпущенный не Disney , за исключением фильма «Человек-паук: Домой нет пути».

Режиссером фильма стал Стивен Кейпл-младший. Майкл Бэй, который был режиссером первых пяти частей, в этом фильме, как и в «Бамблбе», «ограничился» ролью продюсера.

Еще в декабре 2018 продюсер Лоренцо ди Бонавентура заявил, что этот фильм будет «отличаться от тех, что мы делали раньше». А раньше они делали многое интересное.

Как появились трансформеры

Трансформеров ― роботов, которые могут превращаться в машины, ― придумала американская компания Hasbro, крупнейшая в мире компания, занимающаяся производством игрушек. Руководство решило, что лучший способ популяризировать трансформеров – создать для них свою вселенную. Компания начала сотрудничать с Marvel Comics. Сначала были комиксы, потом появились мультсериалы, а в 2002 году компания решила инвестировать средства в первое полнометражное кино. Продюсер «Людей Икс» Том ДеСанто хотел сразу снять масштабный фильм и обратился к одному из лучших знатоков создания фантастических миров – к Стивену Спилбергу, который с воодушевлением приобщился к работе. Ведь превращение самой «обычной» машины в работа – это то еще зрелище, которое можно эффектно показать в кино.

Стивен Спилберг решил, что в центре истории будут не столько работы, сколько обычный парень с Земли. В следующих фильмах эта история взаимодействия землян и инопланетян является главной и делает фильм еще более близким к зрителю.

Интересна история приобщения к проекту Майкла Бэя, который, как мы отметили, является режиссером 5 из 7 частей и продюсером в каждой из них. Сначала Бэй не очень верил в этот проект и даже назвал его «глупой игрушечной историей», но Стивен Спилберг придумал план. Он привел скептически настроенного коллегу в офис компании Hasbro, чтобы тот оказался в атмосфере этой вселенной и узнал больше о мифологии трансформеров. План сработал, и Майкл Бэй решил создать кино, которое будет понятно не только фанатам роботов, но и тем, кто о них впервые узнает в кинотеатре.

Об армии, Пентагоне и Перу

Старт франшизы состоялся при поддержке армии США и Пентагона. Во франшизе можно увидеть самолеты F-22, F-117 и V-22 Ospreys, A-10 Thunderbolt II и Lockheed AC-130, солдаты участвовали в массовке, а актеры носили аутентичную форму. Некоторые кадры даже были сняты в Пентагоне. Кстати, большинство самолетов сыграло роль десептиконов.

Автомобилями для автоботов со съемочной группой поделилась General Motors. Это были Solstice для Джаза, Nissan Vanette для Айронхайда и культовая желтая Шевроле Camaro для Бамблби. Компания предусмотрела возможные аварии в процессе съемок, поэтому предоставила по три машины каждой модели.

Но в фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов» вы не увидите десептиконов. Это первая лента, в которой нет знакомых нам антагонистов. Зато есть террорконы, это еще злодеи.

События в фильме разворачиваются в Нью-Йорке и в некоторых городах Перу, таких как Мачу-Пикчу, Куско, а также в регионе Сан-Мартин.

Во время съемок в Перу местный ребенок показал свои рисунки трансформеров режиссеру Стивену Кейплу-младшему. Рисунки ему понравились, он пригласил ребенка на премьеру и заплатил за ремонт крыши в его школе. Кстати, в Перу фильм стал третьим по популярности после «Мстителей: Финал» (2019) и «Короля Льва» (2019).

Пасхалки, чествование и благодарность

В этой ленте много эпизодов, которые являются благодарностью актерам и чествованием памяти известных личностей. Например, по словам Стивена Кейпла-младшего, лицо Оптимуса Прайма в этом фильме создано «на основе» лица озвучивающего эту роль актера Питера Каллена. Знаете, сколько лет ему? На момент выхода этого фильма Питеру Каллену был 81 год (а уже 82), что сделало его вторым по возрасту актером, озвучивающим трансформера. Старший Джордж Коу, озвучивший Вилджека в «Трансформерах 3: Темная сторона Луны», ему было 82 года на момент выхода ленты.

Еще, по словам Стивена Кейпла-младшего, Porsche 911 серии 964 был специально выбран как намек на фильм Майкла Бэя «Плохие парни» (1995), где два главных героя Майк Ловри и Маркус Бернетт разъезжали на Porsche 964.

Есть здесь и упоминание о Марке Уолберге, который тоже снимался во франшизе. Если услышите от одного из трансформеров о Marky Mark, который начинает заниматься актерством, то это о Волберге. А ведь актер сначала строил музыкальную карьеру, а потом уже начал сниматься в кино. И 1994 год, когда происходят события в фильме, это год выхода на экраны первого художественного фильма с Волбергом «Человек эпохи Возрождения», в котором главную роль сыграл Дэни де Вито. Очень хороший фильм, посмотрите.

Также в фильме есть два упоминания о покойном Тупаке Шакуре. В спальне Ноа Диас есть постер фильма «Поэтическая Джастис» (1993), в котором главные роли исполнили Джанет Джексон и Тупак Шакур. А фильм, который появляется на телевизоре во время ремонта, ― «Авторитет» (1992), в котором снялись Тупак и Омар Эппс.

И это не все упоминания и намеки. В последних кадрах можно увидеть визитную карточку с эмблемой G.I. Joe. G.I. Joe - это популярная серия солдат-игрушек от компании Hasbro и еще одна кинофраншиза. Состоится ли официальный кроссовер между G.I. Joe и Трансформеры неизвестно, но все возможно.

И еще немного о музыке. Если вы давний поклонник франшизы и услышите в фильме знакомые ноты – так оно и есть. Оригинальную музыку Винса ДиКолы, которую он создал для анимационной ленты "Трансформеры: Фильм" (1986), можно услышать в нескольких репликах композитора Джонника Бонтемпса, в частности "Unicron/Scourge" и "Unicron Approaches".

Кстати, на 2024 год запланирована премьера компьютерно-анимационного фильма "Трансформеры: Восхождение Звероботов", который описан как "история происхождения". Создатели перенесут зрителей на Кибертрон и расскажут об Оптимусе и Мегатроне.

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