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Один з найбільших британських НПЗ продовжує роботу з російським "Лукойлом", - Guardian

Фото: британський нафтовий завод досі продовжує роботу з російським "Лукойлом" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Один з найбільших нафтопереробних заводів Британії досі продовжує роботу з підрозділом російської нафтової компанії "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Британська компанія Essar Oil після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, припинила весь імпорт російського пального. Утім, як свідчить нещодавно подана звітність, компанія надала кредитну лінію Litasco, нафтоторговельному підрозділу російського "Лукойлу".

Сама ж Litasco не підпадає під санкції. Таким чином, угода, яка фактично є кредитною лінією, дозволяє Essar купувати пальне і платити пізніше.

За даними видання, Litasco повністю належить "Лукойлу", засновник і акціонер якого, Вагіт Алекперов, потрапив під санкції Великої Британії ще у квітні 2022 року. "Лукойл" перебуває під санкціями у США, але не у Великій Британії та ЄС, тоді як Litasco не перебуває під санкціями в жодній з країн.

У Essar Oil заявили, що компанія припинила імпорт російського пального за багато місяців до встановленого урядом терміну і збільшила власне виробництво, а також не імпортує жодного пального російського походження, адже працює "відповідно до санкційного законодавства".

Зауважимо, що на кінець березня 2022 року Алекперов володів і розпоряджався голосами щодо 3,12% акцій "Лукойлу". Він також володів бенефіціарним економічним інтересом ще відносно 5,43% акцій.

Однак у квітні 2022 року Російський нафтовий магнат Алекперов пішов з посади президента "Лукойлу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Лукойл" зупинив заводи з виробництва мазуту через заповнення сховищ і проблеми з його продажем за кордон.

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