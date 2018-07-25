Коцюбинское может остаться без отопления

Новости Энергетика 25.07.2018 - 16:09
Фото: Геннадий Зубко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Геннадий Зубко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коцюбинское из-за задолженностей может остаться без отопления

Поселок городского типа Коцюбинское Киевской области из-за задолженностей может остаться без отопления. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к следующему отопительному сезону заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

Зубко поручил заместителю председателя Киевской области провести на уровне области заседание штаба по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям относительно предотвращению чрезвычайных последствий в  Коцюбинском.

"Город, который на сегодня имеет на счетах 32 миллиона гривен, зимой может оказаться без отопления за счет накопленных долгов. Дополнительно необходимо решить вопрос водоснабжения в городе. Поэтому прошу ОГА взять эту ситуацию под контроль", - сообщил Зубко.

Напомним, при этом ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины попросит Верховную раду запретить отключение теплоснабжения во время отопительного сезона.

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Теги:  Геннадий Зубко,  отопительный сезон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС