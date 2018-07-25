Коцюбинське може залишитися без опалення

Коцюбинське через заборгованість може залишитися без опалення

Селище міського типу Коцюбинське Київської області через заборгованість може залишитися без опалення. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до наступного опалювального сезону заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зубко доручив заступнику голови Київської області провести на рівні області засідання штабу з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо запобігання надзвичайних наслідків в Коцюбинському.

"Місто, яке на сьогодні має на рахунках 32 мільйони гривень, взимку може опинитися без опалення за рахунок накопичених боргів. Додатково необхідно вирішити питання водопостачання в місті. Тому прошу ОДА взяти цю ситуацію під контроль", - повідомив Зубко.

Нагадаємо, при цьому раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України попросить Верховну раду заборонити відключення теплопостачання під час опалювального сезону.