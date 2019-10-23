Один из нардепов "Слуги народа" прошел проверку на полиграфе

Один из народных депутатов фракции "Слуга народа" Александр Качура сегодня уже прошел проверку на полиграфе. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Качура прошел проверку на полиграфе по собственной инициативе.

"Да, господин Качура. Пошел сам и даже не посоветовался с нами. Это его была (инициатива - ред.). Потому что он является автором одного из законопроектов. Он сам сказал, хотя я не в комитете, я пойду чтобы потом не было никаких интриг. Это хорошо. Видите, люди со "Слуги народа" демонстрируют полную интригу", - заявил Арахамия.

Напомним, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной рады пройти детектор лжи. Таким образом, он отреагировал на скандал, связанный с тем, что в СМИ появилась информация о взятках членам финансового комитета Верховной рады, которые представляют "Слугу народа".

Глава фракции Давид Арахамия и заместитель главы финансового комитета Александр Дубинский пройдут проверку на детекторе лжи уже сегодня в 20:00.