ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Один из начальников погранслужбы за взятки помогал нелегально ввозить в Украину автомобили

Новина українською →
Волынская область, Среда 19 мая 2021 12:04
Один из начальников погранслужбы за взятки помогал нелегально ввозить в Украину автомобили Фото: руководство погранслужбы разоблачили сотрудники СБУ (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины разоблачила начальника одного из отделов Госпогранслужбы Украины на взяточничестве. Он за "денежное вознаграждение" помогал нелегально ввозить в страну автомобили на иностранных регистрациях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник помогал беспрепятственно ввозить автомобили в режиме временного ввоза до одного года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

"Для реализации указанного преступного умысла, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников. В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долларов неправомерной выгоды только за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам", - сообщили в СБУ.

Одного из фигурантов уголовного дела задержали после получения им очередной части взятки в размере 3 тысяч долларов. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тысячи долларов.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы", - добавили в СБУ.

Напомним, в конце прошлого года в Ровенской области разоблачили пограничников на систематическом "крышевании" контрабанды из Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Луганской области задержали на взятке военкома, который обещал помощь в уклонении от службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество пограничники взятка автомобили растаможка
NEWS
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине