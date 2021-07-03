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Один из лидеров Украины не попал в заявку на матч с Англией: стали известны составы команд

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня в 22:00 по Киеву в Риме (Италия) состоится последний четвертьфинальный поединок Евро-2020, в котором Украина встретится с Англией. Уже известны стартовые составы обоих сборных.

Об этом сообщает сайт УЕФА.

У сборной Украины даже в заявку на поединок не попал Руслан Малиновский. Ранее сообщалось, что у него есть некоторые физические проблемы.

Судя по составу, с англичанами Андрей Шевченко сыграет по той же схеме, что и со Швецией - 3-5-2.

Украина: Бущан - Забарный, Кривцов, Матвиенко - Караваев, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук.

У англичан также из-за повреждения точно не сыграет основной вингер Букайо Сака.

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Филлипс - Санчо, Маунт - Стерлинг, Кейн.

Напомним, букмекеры не особо верят в успех сборной Украины в поединке с Англией - на победу "желто-синих" дают коэффициент аж 8,3. На победу англичан, к примеру, коэффициент 1,48. В целом на проход украинцев дают 4,85, англичан - 1,21.

Отметим, РБК-Украина проведет текстовую онлайн трансляцию поединка. Она начнется в 21:30.

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