Один з лідерів України не потрапив у заявку на матч з Англією: стали відомі склади команд

Сьогодні о 22:00 за Києвом у Римі (Італія) відбудеться останній чвертьфінальний поєдинок Євро-2020, в якому Україна зустрінеться з Англією. Вже відомі стартові склади обох збірних.
Про це повідомляє сайт УЄФА.
У збірної України навіть в заявку на поєдинок не потрапив Руслан Малиновський. Раніше повідомлялося, що у нього є деякі фізичні проблеми.
Судячи зі складу, з англійцями Андрій Шевченко зіграє за тією ж схемою, що і зі Швецією - 3-5-2.
Україна: Бущан - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук.
У англійців також через пошкодження точно не зіграє основний вінгер Букайо Сака.
Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Філліпс - Санчо, Маунт - Стерлінг, Кейн.
Нагадаємо, букмекери не особливо вірять в успіх збірної України в поєдинку з Англією - на перемогу "жовто-синіх" дають коефіцієнт аж 8,3. На перемогу англійців, наприклад, коефіцієнт 1,48. Загалом на прохід українців дають 4,85, англійців - 1,21.
Зазначимо, РБК-Україна проведе текстову онлайн трансляцію поєдинку. Вона розпочнеться о 21: 30.