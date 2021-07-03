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Один з лідерів України не потрапив у заявку на матч з Англією: стали відомі склади команд

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні о 22:00 за Києвом у Римі (Італія) відбудеться останній чвертьфінальний поєдинок Євро-2020, в якому Україна зустрінеться з Англією. Вже відомі стартові склади обох збірних.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

У збірної України навіть в заявку на поєдинок не потрапив Руслан Малиновський. Раніше повідомлялося, що у нього є деякі фізичні проблеми.

Судячи зі складу, з англійцями Андрій Шевченко зіграє за тією ж схемою, що і зі Швецією - 3-5-2.

Україна: Бущан - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук.

У англійців також через пошкодження точно не зіграє основний вінгер Букайо Сака.

Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Філліпс - Санчо, Маунт - Стерлінг, Кейн.

Нагадаємо, букмекери не особливо вірять в успіх збірної України в поєдинку з Англією - на перемогу "жовто-синіх" дають коефіцієнт аж 8,3. На перемогу англійців, наприклад, коефіцієнт 1,48. Загалом на прохід українців дають 4,85, англійців - 1,21.

Зазначимо, РБК-Україна проведе текстову онлайн трансляцію поєдинку. Вона розпочнеться о 21: 30.

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