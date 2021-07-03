Один з лідерів України не потрапив у заявку на матч з Англією: стали відомі склади команд

У збірної України навіть в заявку на поєдинок не потрапив Руслан Малиновський. Раніше повідомлялося, що у нього є деякі фізичні проблеми.

Судячи зі складу, з англійцями Андрій Шевченко зіграє за тією ж схемою, що і зі Швецією - 3-5-2.

Україна: Бущан - Забарний, Кривцов, Матвієнко - Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Миколенко - Ярмоленко, Яремчук.

У англійців також через пошкодження точно не зіграє основний вінгер Букайо Сака.

Англія: Пікфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Райс, Філліпс - Санчо, Маунт - Стерлінг, Кейн.