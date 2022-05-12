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В один "квадрат" трижды за неделю. В Северодонецке из-за обстрела повреждены 9 домов

Фото: российские военные продолжают "накрывать" Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

За последние сутки российские военные третий раз за неделю открыли огонь по одному и тому же району Северодонецка. В результате повреждены 9 многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Трижды за неделю враг открывает огонь по одному и тому же, как говорится, "квадрату" в Северодонецке. Но ведь это для россиян "квадрат", а для нас - мирные помещения, где остается много людей. Вчера артиллерийские снаряды там упали примерно в 10 утра", - говорится в сообщении.

По его словам, ударом повреждено 9 многоэтажек и это только в Северодонецке.

"Еще три дома разрушены в Рубежном, два - в Горном, пять - в Врубовке, четыре - в Камышевахе, три - в Тошковке. Всего города и села Луганщины в течение 11 мая обстреляны 26 раз. Больше всего - Северодонецк" , – рассказал Гайдай.

Как добавили в ОВА, из-за обострения ситуации стало труднее доставлять гуманитарные грузы.

"Да, вчера вблизи Лисичанска попал под обстрел грузовой автомобиль, в результате чего он был поврежден", - добавил глава региона.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке 70% домов повреждены. Еще 30% домов не соответствуют нормальным условиям для жизни.

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Луганск