В один "квадрат" тричі на тиждень. У Сєвєродонецьку через обстріл пошкоджено 9 будинків

За останню добу російські військові тричі за тиждень відкрили вогонь по одному й тому ж району Сєвєродонецька. В результаті пошкоджені 9 багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Тричі за тиждень ворог відкриває вогонь по одному й тому ж, як то кажуть, "квадрату" в Сєвєродонецьку. Але ж то для росіян "квадрат", а для нас - мирні помешкання, де залишається багато людей. Вчора артилерійські снаряди там впали приблизно о 10-й ранку", - йдеться в повідомленні.
За його словами, ударом пошкоджено 9 багатоповерхівок і це тільки в Сєвєродонецьку.
"Ще три будинки зруйновані в Рубіжному, два - в Гірському, п’ять - у Врубівці, чотири - у Комишувасі, три 0 у Тошківці. Загалом міста і села Луганщини протягом 11 травня обстріляні 26 разів. Найбільше - Сєвєродонецьк", - розповів Гайдай.
Як додали в ОВА, через загострення ситуації стало важче доставляти гуманітарні вантажі.
"Так, вчора поблизу Лисичанська потрапив під обстріл вантажний автомобіль, внаслідок чого його було пошкоджено", - додав очільник регіону.
Як повідомлялося раніше, у Сєвєродонецьку 70% будинків пошкоджено. Ще 30% будинків не відповідають нормальним умовам життя.
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