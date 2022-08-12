Один из крупнейших производителей кофе ушел из России

В компании заявили, что предоставляли в Россию только кофейные продукты, а после начала войны в Украине поставки кофе прекратились.

При этом компания прекратила работу российского предприятия по обжарке кофе и всю маркетинговую деятельность и присутствие в Интернете.

"Мы ошеломлены и потрясены войной против Украины и трагедией, которую она вызвала. Наши мысли со всеми жертвами в регионе и миллионами людей, которых война заставила покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

По данным российского издания "Коммерсант", выкупленное компанией "МВК" дочернее предприятие до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но далее будет вынуждена разработать новую марку.