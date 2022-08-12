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Один из крупнейших производителей кофе ушел из России

Фото: Tchibo вышла из российского бизнеса (flickr.com/yoribe1)
Автор: Валерия Полищук

Немецкий производитель кофе Tchibo продал свою российскую дочернюю компанию и тем самым прекратил свой бизнес в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании заявили, что предоставляли в Россию только кофейные продукты, а после начала войны в Украине поставки кофе прекратились.

При этом компания прекратила работу российского предприятия по обжарке кофе и всю маркетинговую деятельность и присутствие в Интернете.

"Мы ошеломлены и потрясены войной против Украины и трагедией, которую она вызвала. Наши мысли со всеми жертвами в регионе и миллионами людей, которых война заставила покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

По данным российского издания "Коммерсант", выкупленное компанией "МВК" дочернее предприятие до конца года продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff, но далее будет вынуждена разработать новую марку.

Ранее сообщалось, что Netflix официально ушел из России.

Кроме того, из России окончательно ушел McDonald's.

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