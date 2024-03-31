На один із штатів США не поширюється 5-та стаття НАТО, - CNN
Американський штат Гаваї не підпадають під дію 5-ї статті НАТО про колективну оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Якби іноземна держава напала на базу ВМС США в Перл-Харборі чи штаб-квартиру Індо-Тихоокеанського командування на північний захід від Гонолулу, то члени НАТО не були б зобов’язані ставати на захист Гаваїв. Такий виняток, як пояснює CNN, прописано в Вашингтонському договорі про заснування НАТО, який був підписаний за 10 років до того, як Гаваї стали штатом США.
Хоча стаття 5 договору передбачає колективну самооборону в разі військового нападу на будь-яку державу НАТО, стаття 6 обмежує її географічне охоплення. Як йдеться у 6-й статті - колективна оборона застосовується лише у випадку нападу на державу НАТО у Європі чи Північній Америці, а будь-які острівні території держав-членів повинні знаходитися в Північній Атлантиці, на північ від Тропіка Рака.
Представник Держдепу США підтвердив в коментарі CNN, що на Гаваї дійсно не поширюється стаття 5, але додав, що стаття 4 про те, що члени НАТО будуть консультуватися, коли "територіальна цілісність, політична незалежність або безпека" будь-якого члена НАТО знаходиться під загрозою, повинна охоплювати будь-яку ситуацію, яка може вплинути й на штат Гаваї.
Представник Держдепу також сказав CNN, що будь-яка поправка до Вашингтонського договору щодо включення Гаваїв навряд чи досягне консенсусу серед держав-членів, оскільки інші країни НАТО мають території за межами кордонів, визначених у договорі. Наприклад, НАТО не приєдналася до війни Британії з Аргентиною в 1982 році після того, як аргентинські війська вторглися на спірні Фолклендські острови в Південній Атлантиці.
Розширення НАТО
Нагадаємо, у квітні 2023 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. А вже цього березня до НАТО приєдналася Швеція.
Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО майже відразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Після цього країни-члени Альянсу, як того вимагає процедура,
почали схвалювати їх заявки. Однак, проблема постала за Туреччиною і Угорщиною, які гальмували їх рух до блоку. Та зрештою обидві країни приєдналися до Альянсу, хоч і не так швидко, як планувалося спочатку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.