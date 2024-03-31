На один из штатов США не распространяется 5-я статья НАТО, - CNN
Американский штат Гавайи не подпадает под действие 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Если бы иностранное государство напало на базу ВМС США в Перл-Харборе или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования к северо-западу от Гонолулу, то члены НАТО не были бы обязаны встать на защиту Гавайев. Такое исключение, как объясняет CNN, прописано в Вашингтонском договоре об основании НАТО, который был подписан за 10 лет до того, как Гавайи стали штатом США.
Хотя статья 5 договора предусматривает коллективную самооборону в случае военного нападения на любое государство НАТО, статья 6 ограничивает его географический охват. Как говорится в статье 6, коллективная оборона применяется только в случае нападения на государство НАТО в Европе или Северной Америке, а любые островные территории государств-членов должны находиться в Северной Атлантике, к северу от Тропика Рака.
Представитель Госдепа США подтвердил в комментарии CNN, что на Гавайи действительно не распространяется статья 5, но добавил, что статья 4 о том, что члены НАТО будут консультироваться, когда "территориальная целостность, политическая независимость или безопасность" любого члена НАТО находится под угрозой, должна охватывать любую ситуацию, которая может повлиять и на штат Гавайи.
Представитель Госдепа также сказал CNN, что любая поправка в Вашингтонский договор по включению Гавайев вряд ли достигнет консенсуса среди государств-членов, поскольку другие страны НАТО тоже имеют территории за пределами границ, определенных в договоре. К примеру, НАТО не присоединилась к войне Британии с Аргентиной в 1982 году после того, как аргентинские войска вторглись на спорные Фолклендские острова в Южной Атлантике.
Расширение НАТО
Напомним, в апреле 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО. А уже в этом марте к НАТО присоединилась Швеция.
Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
После этого страны-члены НАТО, как того требует процедура,
начали одобрять их заявки. Однако проблема возникла за Турцией и Венгрией, которые тормозили их движение в блок. В конце концов, обе страны присоединились к Альянсу, хотя и не так быстро, как планировалось сначала.
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