На один из штатов США не распространяется 5-я статья НАТО, - CNN

Если бы иностранное государство напало на базу ВМС США в Перл-Харборе или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования к северо-западу от Гонолулу, то члены НАТО не были бы обязаны встать на защиту Гавайев. Такое исключение, как объясняет CNN, прописано в Вашингтонском договоре об основании НАТО, который был подписан за 10 лет до того, как Гавайи стали штатом США.

Хотя статья 5 договора предусматривает коллективную самооборону в случае военного нападения на любое государство НАТО, статья 6 ограничивает его географический охват. Как говорится в статье 6, коллективная оборона применяется только в случае нападения на государство НАТО в Европе или Северной Америке, а любые островные территории государств-членов должны находиться в Северной Атлантике, к северу от Тропика Рака.

Представитель Госдепа США подтвердил в комментарии CNN, что на Гавайи действительно не распространяется статья 5, но добавил, что статья 4 о том, что члены НАТО будут консультироваться, когда "территориальная целостность, политическая независимость или безопасность" любого члена НАТО находится под угрозой, должна охватывать любую ситуацию, которая может повлиять и на штат Гавайи.