Один із районів Харкова залишився без світла: що відомо

"Фахівці "Харківобленерго" усувають аварійну ситуацію в Салтівському районі", - йдеться в повідомленні.

Де немає світла?

Частково знеструмлені споживачі на вулицях:

Гвардійців Широнінців;

Академіка Павлова;

Владислава Зубенка;

Валентинівській;

Бучми;

Героїв Праці;

Джерельній.

Коли світло відновлять?

За даними енергетиків, на заживлення знеструмлених будинків може знадобитися до двох годин.

Ситуація зі світлом в Україні

Вдень 29 листопада українців закликали раціонально споживати електроенергію протягом усього дня через стрімке зростання рівня споживання.

Пізніше в Укренерго заявили, що в енергосистемі України склалася важка ситуація - фіксувався дефіцит світла. Українців знову наполегливо попросили економити електроенергію, як мінімум, вимикаючи непотрібні прилади із мережі.

Ситуація, вочевидь, виявилася настільки критичною, що Україна була змушена розпочати імпорт електроенергії з Польщі та Румунії.