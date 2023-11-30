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Один із районів Харкова залишився без світла: що відомо

Фото: у Харкові немає світла на Салтівці 30 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові немає світла у Салтівському районі 30 листопада, причому знеструмлено не всі будинки, а частково. На відновлення електрики знадобиться кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Харківобленерго".

"Фахівці "Харківобленерго" усувають аварійну ситуацію в Салтівському районі", - йдеться в повідомленні.

Де немає світла?

Частково знеструмлені споживачі на вулицях: 

  • Гвардійців Широнінців;
  • Академіка Павлова; 
  • Владислава Зубенка; 
  • Валентинівській;
  • Бучми; 
  • Героїв Праці;
  •  Джерельній.

Коли світло відновлять?

За даними енергетиків, на заживлення знеструмлених будинків може знадобитися до двох годин.

Ситуація зі світлом в Україні

Вдень 29 листопада українців закликали раціонально споживати електроенергію протягом усього дня через стрімке зростання рівня споживання.

Пізніше в Укренерго заявили, що в енергосистемі України склалася важка ситуація - фіксувався дефіцит світла. Українців знову наполегливо попросили економити електроенергію, як мінімум, вимикаючи непотрібні прилади із мережі.

Ситуація, вочевидь, виявилася настільки критичною, що Україна була змушена розпочати імпорт електроенергії з Польщі та Румунії.

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