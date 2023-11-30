RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Один из районов Харькова остался без света: что известно

Фото: в Харькове нет света на Салтовке 30 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове нет света в Салтовском районе 30 ноября, причем, обесточены не все дома, а частично. На восстановление электричества понадобиться несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".

"Специалисты "Харьковоблэнерго" устраняют аварийную ситуацию в Салтовском районе", - говорится в сообщении.

Где света нет?

Частично обесточены потребители на улицах:

  • Гвардейцев Широнинцев;
  • Академика Павлова;
  • Владислава Зубенко;
  • Валентиновской;
  • Бучмы;
  • Героев Труда;
  • Родниковой.

Когда свет восстановят?

По данным энергетиков, на заживление обесточенных домов может уйти до двух часов.

Ситуация со светом в Украине

Днем 29 ноября украинцев призвали рационально потреблять электроэнергию в течение всего дня из-за стремительного роста уровня потребления.

Позже в Укрэнерго заявили, что в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация - фиксировался дефицит света. Украинцев снова настоятельно попросили экономить электроэнергию, как минимум, выключая ненужные приборы из сети.

Ситуация по всей видимости, оказалась настолько критической, что Украина была вынуждена начать импорт электроэнергии из Польши и Румынии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлахарков