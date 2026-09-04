Один із найвідоміших бізнес-центрів Києва потрапив до "білого списку" податкової: що це означає

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ARS Capital Holding.

Компанія увійшла до "білого списку" платників податківпереліку підприємств, які відповідають визначеним Податковим кодексом критеріям добровільного дотримання податкового законодавства.

Йдеться про своєчасну та повну сплату податків, відсутність податкового боргу та відповідність іншим встановленим державою критеріям. Список затверджено наказом ДПС №600 “Про затвердження Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2026 року”.

Що треба знати про БЦ "Парус"

БЦ "Парус" входить до інвестиційного портфеля холдингу ARS Capital українського бізнесмена Максима Кріппи.

"У час війни відповідальність бізнесу - це податки, інвестиції та підтримка військових. Сильна економіка сьогодні формує основу відновлення країни завтра. Саме тому ми продовжуємо інвестувати у ключові напрями бізнесу і підтримувати Сили оборони України", - зазначив Кріппа.

БЦ "Парус" входить в інвестиційний портфель холдингу ARS Capital (фото: ARS Capital Holding)

З лютого 2022 року компанії, що входять до інвестиційного портфеля бізнесмена, спрямували понад 4,9 млрд грн до бюджету України та на благодійну підтримку.

Понад 3,9 млрд грн із цієї суми становили податкові платежі - ПДВ, податок на прибуток, ПДФО, військовий збір, плата за землю та інші податки й збори.

Ще понад 1 млрд грн було спрямовано на підтримку Сил оборони України через MK Foundation. Зазначимо, що за цей час фонд передав військовим понад 2100 автомобілів Volkswagen Transporter. Автівки використовують для транспортування обладнання, забезпечення роботи підрозділів безпілотних систем, саперів і протиповітряної оборони, а також для евакуаційних та логістичних завдань.

Додамо, що "Клуб білого бізнесу" - це ініціатива ДПС України для чесних платників податків. Потрапити туди можуть компанії та ФОП із високим рівнем сплати податків, зарплатами, вищими за середні по галузі, та без боргу чи ризикового статусу.

Учасники отримують мораторій на перевірки, персонального комплаєнс-менеджера, прискорене відшкодування ПДВ і швидкі консультації.

Мета проєкту - створити сприятливі умови для прозорого бізнесу та спростити його зв'язок із державою.