UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Один із найкривавіших місяців: NY Post розкрив втрати Росії у липні

12:13 16.08.2026 Нд
2 хв
Тим часом ЗСУ досягли найбільших територіальних здобутків за понад рік
aimg Тетяна Степанова
Фото: втрати Росії у липні перевищили 42 тисячі осіб (Getty Images)

Липень став одним із найкривавіших місяців для Росії з початку війни проти України. Російські війська зазнали приголомшливих втрат на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.

У липні Росія втратила на полі бою 42 860 осіб, включаючи вбитих і поранених. Це найвищий показник з січня 2025 року і четвертий найкривавіший місяць з початку війни у 2022 році.

За оцінками експертів, загальна кількість російських втрат наближається до 1,5 мільйона, а набір новобранців стає дедалі більшою проблемою для російського диктатора Володимира Путіна. При цьому в разі нестачі солдатів він може бути змушений незабаром розпочати мирні переговори.

Видання зазначає, що в останні місяці Путін настільки зневірився, що йому довелося заманювати своїх співвітчизників на війну фальшивими обіцянками "спокійної служби" або вербувати африканців за аналогічними шахрайськими схемами.

Тим часом ЗСУ звільнили близько 780 кв.км на південному фронті, відвоювавши 26 населених пунктів уздовж лінії фронту та повернувши їх під повний контроль України.

Українські захисники відтіснили російські війська більш ніж на 11 км на південному фронті, неподалік від перетину Дніпровської, Донецької та Запорізької областей, і ці невеликі атаки поступово підривають російський контроль.

Втрати Росії та нова мобілізація

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що втрати Росії у війні проти України наближаються до 1,5 мільйона окупантів. Особовий склад своєї армії Кремль посилює як ув’язненими, так і десятками тисяч іноземних військових.

Відомо, що Росія готується до проведення мобілізації. Російський диктатор планує оголосити її після проведення парламентських виборів восени і "швидко" набрати нових солдатів до війська.

Президент України Володимир Зеленський раніше попереджав, що масштабна мобілізація в Росії стане прямим викликом для Європи. За його словами, Путіну необхідно демонструвати успіх, а нових швидких перемог він може шукати вже за межами України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВійна в Україні