Один із найкривавіших місяців: NY Post розкрив втрати Росії у липні

У липні Росія втратила на полі бою 42 860 осіб, включаючи вбитих і поранених. Це найвищий показник з січня 2025 року і четвертий найкривавіший місяць з початку війни у 2022 році.

За оцінками експертів, загальна кількість російських втрат наближається до 1,5 мільйона, а набір новобранців стає дедалі більшою проблемою для російського диктатора Володимира Путіна. При цьому в разі нестачі солдатів він може бути змушений незабаром розпочати мирні переговори.

Видання зазначає, що в останні місяці Путін настільки зневірився, що йому довелося заманювати своїх співвітчизників на війну фальшивими обіцянками "спокійної служби" або вербувати африканців за аналогічними шахрайськими схемами.

Тим часом ЗСУ звільнили близько 780 кв.км на південному фронті, відвоювавши 26 населених пунктів уздовж лінії фронту та повернувши їх під повний контроль України.

Українські захисники відтіснили російські війська більш ніж на 11 км на південному фронті, неподалік від перетину Дніпровської, Донецької та Запорізької областей, і ці невеликі атаки поступово підривають російський контроль.