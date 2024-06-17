Один із найбільших виробників будівельної техніки Caterpillar остаточно вийшов із Росії
Один із найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки Caterpillar передав свої активи в РФ вірменському інвестиційному фонду й остаточно покинув ринок держави-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що американська компанія Caterpillar передала свої російські активи вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital.
Варто нагадати, що Caterpillar зупинила роботу своїх виробничих потужностей у Росії у 2022 році. Російський диктатор Володимир Путін схвалив купівлю активів Caterpillar компанією "ПСК-Новые решения" в листопаді 2023 року.
В указі Путіна уточнювалося, що "ПСК-Новые решения" може купити 100% статутного капіталу компаній Caterpillar Тосно і Caterpillar Financial у відповідь на західні санкції. Згідно з документами компанії, передачу активів було завершено 14 червня.
"ПСК-Нові рішення" на 99% він належить вірменській інвестиційній компанії Balchug Capital.
Caterpillar
Американська компанія, один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки.
Випускає землерийно-транспортну техніку, будівельне устаткування, дизельні двигуни, енергетичні установки (що працюють на природному і попутному газах) та інші продукти. У складі має понад 480 підрозділів, розташованих у 50 країнах світу на п'яти континентах.
Вихід західних компаній із РФ
Варто зазначити, що після вторгнення в Україну низка західних компаній вирішили покинути ринок Росії і продали там свій бізнес.
Водночас навесні Reuters писало, що відхід корпорацій з території Росії після вторгнення в Україну 2022 року обійшовся іноземним компаніям у 107 млрд доларів.
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