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Один із найбільших виробників будівельної техніки Caterpillar остаточно вийшов із Росії

Росія, Понеділок 17 червня 2024 20:22
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Один із найбільших виробників будівельної техніки Caterpillar остаточно вийшов із Росії Архівне фото: Caterpillar остаточно вийшов із Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Один із найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки Caterpillar передав свої активи в РФ вірменському інвестиційному фонду й остаточно покинув ринок держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що американська компанія Caterpillar передала свої російські активи вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital.

Варто нагадати, що Caterpillar зупинила роботу своїх виробничих потужностей у Росії у 2022 році. Російський диктатор Володимир Путін схвалив купівлю активів Caterpillar компанією "ПСК-Новые решения" в листопаді 2023 року.

В указі Путіна уточнювалося, що "ПСК-Новые решения" може купити 100% статутного капіталу компаній Caterpillar Тосно і Caterpillar Financial у відповідь на західні санкції. Згідно з документами компанії, передачу активів було завершено 14 червня.

"ПСК-Нові рішення" на 99% він належить вірменській інвестиційній компанії Balchug Capital.

Caterpillar

Американська компанія, один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки.

Випускає землерийно-транспортну техніку, будівельне устаткування, дизельні двигуни, енергетичні установки (що працюють на природному і попутному газах) та інші продукти. У складі має понад 480 підрозділів, розташованих у 50 країнах світу на п'яти континентах.

Вихід західних компаній із РФ

Варто зазначити, що після вторгнення в Україну низка західних компаній вирішили покинути ринок Росії і продали там свій бізнес.

Водночас навесні Reuters писало, що відхід корпорацій з території Росії після вторгнення в Україну 2022 року обійшовся іноземним компаніям у 107 млрд доларів.

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