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Один из крупнейших производителей строительной техники Caterpillar окончательно вышел из России

Россия, Понедельник 17 июня 2024 20:22
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Один из крупнейших производителей строительной техники Caterpillar окончательно вышел из России Архивное фото: Caterpillar окончательно вышел из России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники Caterpillar передал свои активы в РФ армянскому инвестиционному фонду и окончательно покинул рынок государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что американская компания Caterpillar передала свои российские активы армянскому инвестиционному фонду Balchug Capital.

Стоит напомнить, что Caterpillar остановила работу своих производственных мощностей в России в 2022 году. Российский диктатор Владимир Путин одобрил покупку активов Caterpillar компанией "ПСК-Новые решения" в ноябре 2023 года.

В указе Путина уточнялось, что "ПСК-Новые решения" может купить 100% уставного капитала компаний Caterpillar Тосно и Caterpillar Financial в ответ на западные санкции. Согласно документам компании, передача активов была завершена 14 июня.

"ПСК-Новые решения" на 99% он принадлежит армянской инвестиционной компании Balchug Capital.

Caterpillar

Американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники.

Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты. В составе имеет более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах.

Выход западных компаний из РФ

Стоит отметить, что после вторжения в Украину ряд западных компаний решили покинуть рынок России и продали там свой бизнес.

В то же время весной Reuters писало, что уход корпораций с территории России после вторжения в Украину в 2022 году обошелся иностранным компаниям в 107 млрд долларов.

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