Один із найбільших НПЗ Росії знову у вогні після атаки дронів (фото)

Що відомо про атаку

Уночі українські дрони навідалися до Ростовської та Рязанської областей. Місцеві жителі скаржилися на вибухи. Після атаки, за даними моніторингових каналів на території Рязанського НПЗ виникла пожежа, а в Ростові працювала ППО.

Фото: Пожежа на території Рязанського НПЗ (t.me/exilenova_plus)

Губернатор Рязанської області Павло Малков, пітвердив пожежу.

"Уламки спричинили займання на одному з підприємств, попередньо, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - зазначив Малков.

Що відомо про завод

Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 млн тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ.