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Один із найбільших банків Таджикистану перестав обслуговувати російські карти

Фото: банк Таджикистану перестав обслуговувати російські картки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Один із найбільших банків Таджикистану Dushanbe City Bank зупинив обслуговування російських карток платіжної системи "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Dushanbe City Bank.

У прес-службі банку заявили, що з технічних причин фінустанова зупиняє обслуговування карток російської платіжної системи "Мир". Тепер власники карток даної системи не зможуть знімати готівку в банкоматах і платити через POS-термінали банку.

Раніше повідомлялося, що у рамках підготовки наступного пакету санкцій ЄС проти РФ розглядається відключення російського "Газпромбанку" від SWIFT.

Нагадаємо, на початку червня Європейський Союз ухвалив рішення затвердити шостий пакет санкцій. ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки: Ощадбанк, Московський кредитний банк, Россільгоспбанк.

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