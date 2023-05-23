Один из крупнейших банков Швейцарии будет замораживать счета жителей Беларуси и РФ
Один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer будет замораживать счета белорусов и россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Main Partner Trust (оказывает юридические и консалтинговые услуги банка - ред.), которое приводит Forbes.
Julius Baer сообщил своим клиентам - россиянам и белорусам - о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear.
Швейцарский банк Julius Baer разослал российским клиентам уведомление, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены.
Глава отдела корпоративных коммуникаций банка Julius Baer Ян Вондер Мюль подтвердил информацию о том, что инвестиционные счета россиян будут изолированы из-за требований Euroclear.
"Euroclear требует выделить ценные бумаги, хранящиеся в Euroclear, и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear", - говорится в сообщении.
В письмах российским и белорусским клиентам указано, что эти меры вступают в силу немедленно. Это решение связано с санкциями против РФ и Беларуси.
Julius Baer Group
Швейцарский банк, специализирующийся на частном банкинге и управлении активами. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария).
Напомним, что правительство Швейцарии увеличило количество людей, которые следят за исполнением санкций против России.
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