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Один из крупнейших банков Швейцарии будет замораживать счета жителей Беларуси и РФ

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Швейцария, Вторник 23 мая 2023 22:26
Один из крупнейших банков Швейцарии будет замораживать счета жителей Беларуси и РФ Фото: Julius Baer (facebook.com/bankjuliusbaer)
Автор: Дмитрий Браславский

Один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer будет замораживать счета белорусов и россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Main Partner Trust (оказывает юридические и консалтинговые услуги банка - ред.), которое приводит Forbes.

Julius Baer сообщил своим клиентам - россиянам и белорусам - о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear.

Швейцарский банк Julius Baer разослал российским клиентам уведомление, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены.

Глава отдела корпоративных коммуникаций банка Julius Baer Ян Вондер Мюль подтвердил информацию о том, что инвестиционные счета россиян будут изолированы из-за требований Euroclear.

"Euroclear требует выделить ценные бумаги, хранящиеся в Euroclear, и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear", - говорится в сообщении.

В письмах российским и белорусским клиентам указано, что эти меры вступают в силу немедленно. Это решение связано с санкциями против РФ и Беларуси.

Julius Baer Group

Швейцарский банк, специализирующийся на частном банкинге и управлении активами. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария).

Напомним, что правительство Швейцарии увеличило количество людей, которые следят за исполнением санкций против России.

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