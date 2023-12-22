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США дозволили найбільшому банку Британії продати свій бізнес у РФ

Росія, П'ятниця 22 грудня 2023 17:19
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США дозволили найбільшому банку Британії продати свій бізнес у РФ Архівне фото: США дозволили найбільшому банку Британії продати свій бізнес у РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки дозволили найбільшому банку Британії HSBC продати свій бізнес у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"У п'ятницю Сполучені Штати видали генеральну ліцензію, що дозволяє деякі операції з російським "Експобанком", який перебуває під санкціями, до 21 березня", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що "Експобанк" запропонував купити підрозділ HSBC у Росії, і генеральна ліцензія має полегшити довгоочікуваний відхід британського кредитора з країни.

США ввели санкції проти "Експобанку" раніше цього місяця.

Що відомо про HSBC

Британський міжнародний комерційний банк зі штаб-квартирою в Лондоні, за ринковою капіталізацією є найбільшим у Європі та одним із найбільших у світі.

Заснований 1865 року в Гонконзі як "The Hongkong and Shanghai Bank" (Банк Гонконгу та Шанхаю) для супроводу торговельних операцій між Європою та Китаєм, пізніше назву було змінено на "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation" (HSBC).

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

У вересні повідомлялось, що банк HSBC припинить комерційні платежі бізнес-клієнтів у РФ і Білорусі.

Також японський ритейлер Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.

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