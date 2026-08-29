Один із головних аграрних регіонів РФ запровадив режим НС: у чому причина

Губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар запровадив режим надзвичайної ситуації регіонального характеру через проблеми з експортом зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Ростовська область забезпечує майже 10% російського врожаю зерна. За даними видання, із середини липня через атаки безпілотників припинили роботу порти Азовського моря, через які щомісяця експортували до 1,5 млн тонн зерна.

У серпні також зупинилися найбільші зернові термінали Чорного моря, які потрапили під удари дронів.

Президент російського зернового союзу Аркадій злочевський заявив, що ситуація для аграріїв "виглядає дуже погано", а відвантаження в Азовському басейні повністю припинилися.

За оцінками аналітичного центру "СовЭкон", унаслідок проблем із портами виявилися паралізованими понад 80% потужностей для вивезення російського зерна.

У серпні експорт пшениці з Росії скоротився до 1,9 млн тонн - найнижчого показника за 16 років. Порівняно із серпнем 2025 року обсяги впали у 2,3 раза, а відносно середнього показника за останні п'ять років - у 2,6 раза.

Російський Мінсільгосп готується до державних закупівель зерна та шукає альтернативні маршрути експорту, зокрема через порти Північного Льодовитого океану. Однак представники галузі вважають, що повноцінної заміни чорноморським маршрутам наразі немає.