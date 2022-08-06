Один из госбанков начал продавать валюту для размещения на депозит: какие условия

По данным пресс-службы, ставки и другие условия размещения средств на депозитный счет в случае безналичного приобретения валюты являются стандартными для валютных вкладов банка на срок от трех месяцев (от 0,05% годовых).

По истечению срока депозита средства в валюте вклада в полном объеме вместе с процентами доступны для использования. При необходимости их можно получить в кассах банка в наличной форме (экв. 100 тыс. грн в день), сообщили в пресс-службе.

Напомним, НБУ с начала войны запретил банкам продавать безналичную валюту населению. Однако с 21 июля регулятор немного ослабил ограничения и разрешил покупать валюту на 50 тысяч гривен, но при условии дальнейшего вложения ее на депозит сроком от трех месяцев без возможности досрочного расторжения.