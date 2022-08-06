Один з держбанків почав продавати валюту для розміщення на депозит: які умови

Державний Укрексімбанк розпочав продаж безготівкової валюти приватним клієнтам з подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців без права дострокового розірвання. Продаж здійснюється відповідно до рішення Національного банку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
За даними прес-служби, ставки та інші умови розміщення коштів на депозитний рахунок у разі безготівкового придбання валюти є стандартними для валютних вкладів банку на строк від трьох місяців (від 0,05% річних).
По закінченню строку депозиту кошти у валюті вкладу в повному обсязі разом з відсотками доступні для використання. За необхідності їх можна отримати у касах банку у готівковій формі (екв. 100 тис. грн на день), повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, НБУ з початку війни заборонив банкам продавати безготівкову валюту населенню. Однак з 21 липня регулятор трохи послабив обмеження та дозволив купувати валюту на 50 тисяч гривень, але за умови подальшого вкладення її на депозит терміном від трьох місяців без можливості дострокового розірвання.
За даними НБУ, низка банків вже пропонують таку послугу своїм клієнтам, але більшість банків поки працюють над запровадженням.