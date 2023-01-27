Один з головних помічників прем’єра Швеції пішов у відставку через незаконну риболовлю

У Швеції заборонено ловити вугра без дозволу, оскільки він перебуває під загрозою зникнення. Проте на початку цього тижня після повідомлень у ЗМІ про незаконний вилов вугра на південному узбережжі Швеції вибухнув скандал з участю одного з помічників прем'єра.

Морська поліція затримала Нільссона в 2021 році й запитала, чи то він розставив пастки на вугрів, на що чоловік заперечив. Через рік йому зателефонував представник поліції з тим же питанням, проте він знову заперечив, що пастки належали йому.

Однак зрештою Нільссон передзвонив до поліції, щоб виправити свої свідчення, і сплатив штраф у розмірі 38 800 крон (3800 доларів).

Під тиском парламенту, який хотів почути пояснення від прем’єра Швеції та слухань про обставини призначення його помічника, Нільссон оголосив про рішення піти у відставку.

"Я розумію, наскільки неправильно ловити вугрів без дозволу і не розповідати все як є владі, навіть якщо з тої пори я подзвонив в поліцію і зізнався, що зловив 15 рибин", - заявив він.

Після відставки помічника Крістерссон повідомив, що розчарований таким рішенням.