Один из фигурантов дела MH17 отверг обвинения Нидерландов

Фото: Игорь Гиркин "Стрелков" (wikimedia.org/Dom_kobb)

Стрелков также не намерен давать показания по этому делу

Один из фигурантов дела о катастрофе MH17 на Донбассе Игорь Гиркин ("Стрелков") отверг обвинения прокуратуры Нидерландов. Об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

По его словам, он не признает обвинение прокуратуры Нидерландов.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков.

Он также добавил, что не готов давать показания по этому делу, даже если бы его "доставили туда насильно".

Отметим, вчера стало известно, что Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17 на Донбассе. Среди подозреваемых есть и Игорь Стрелков, который на момент крушения самолета был одним из главарей и "министром обороны ДНР".

Напомним, ранее сообщалось, что один из фигурантов присоединится к судебному процессу по делу MH17. Вчера российский адвокат Елена Кутьина уточнила, что это Олег Пулатов - российский отставной офицер, который, по мнению обвинения, отвечал за транспортировку установки "Бук". По версии следствия, именно из нее сбили малазийский Boeing.

Стрелков же, по версии обвинения, был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России и фактически причастен к сбитию самолета.