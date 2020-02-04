ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Один из фигурантов дела MH17 отверг обвинения Нидерландов

Новости » Политика     04.02.2020 - 11:58
Один из фигурантов дела MH17 отверг обвинения Нидерландов
Фото: Игорь Гиркин "Стрелков" (wikimedia.org/Dom_kobb)

Стрелков также не намерен давать показания по этому делу

Один из фигурантов дела о катастрофе MH17 на Донбассе Игорь Гиркин ("Стрелков") отверг обвинения прокуратуры Нидерландов. Об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

По его словам, он не признает обвинение прокуратуры Нидерландов.

"Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне", - заявил Стрелков.

Он также добавил, что не готов давать показания по этому делу, даже если бы его "доставили туда насильно".

Отметим, вчера стало известно, что Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17 на Донбассе. Среди подозреваемых есть и Игорь Стрелков, который на момент крушения самолета был одним из главарей и "министром обороны ДНР".

Напомним, ранее сообщалось, что один из фигурантов присоединится к судебному процессу по делу MH17. Вчера российский адвокат Елена Кутьина уточнила, что это Олег Пулатов - российский отставной офицер, который, по мнению обвинения, отвечал за транспортировку установки "Бук". По версии следствия, именно из нее сбили малазийский Boeing.

Стрелков же, по версии обвинения, был полностью осведомлен о поставке "Бука" из России и фактически причастен к сбитию самолета.

СБУ задержала боевика "ДНР", который находился шесть лет в розыске
Новости Украины ДНРMH17Стрелков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь