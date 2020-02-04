Один з фігурантів справи MH17 відкинув звинувачення Нідерландів

Фото: Ігор Гіркін "Стрєлков" (wikimedia.org/Dom_kobb)

Стрєлков також не має наміру давати показання по цій справі

Один з фігурантів справи про катастрофу MH17 на Донбасі Ігор Гіркін ("Стрєлков") відкинув звинувачення прокуратури Нідерландів. Про це він заявив в коментарі російським ЗМІ.

За його словами, він не визнає звинувачення прокуратури Нідерландів.

"Я не визнаю пред'явленого обвинувачення і не визнаю, що ці люди є правосильними висувати звинувачення мені", - заявив Стрільців.

Він також додав, що не готовий давати свідчення по цій справі, навіть якби його "доставили туди насильно".

Відзначимо, вчора стало відомо, що Нідерланди пред'явили звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу МН17 на Донбасі. Серед підозрюваних є й Ігор Стрєлков, який на момент аварії літака був одним з ватажків і "міністром оборони ДНР".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з фігурантів приєднається до судового процесу по справі MH17. Вчора російський адвокат Олена Кутіна уточнила, що це Олег Пулатов - російський відставний офіцер, який, на думку обвинувачення, відповідав за транспортування установки "Бук". За версією слідства, саме з неї збили малайзійський Boeing.

Стрєлков же, за версією звинувачення, був повністю обізнаний про поставку "Бука" з Росії й фактично причетний до збиття літака.