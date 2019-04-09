Один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" серьезно болен

На очередном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось 9 апреля, адвокат Марина Дубровина заявила о серьезном заболевании одного из задержанных крымскотатарских активистов Теймура Абдуллаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Крымской солидарности" в Facebook.

По словам адвоката, у Теймура Абдуллаева, предположительно, воспаление лицевого нерва. Медицинскую помощь ему не оказывали.

"Теймур не слышит на одно ухо, и лицевой нерв немеет. Адвокат обратилась к председательствующему, который обещал ходатайствовать о медицинском освидетельствовании, пишет жалобы в прокуратуру и другие инстанции", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 октября 2016 года в ходе обыска в своем доме был безосновательно обвинен в "терроризме" и задержан Теймур Абдуллаев. В августе 2019 года в составе первой симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" этапирован в СИЗО города Ростов-на-Дону.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об арестевсех задержанных к 15 мая. Судебные заседание проходило в закрытом режиме.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 23-х арестованных российскими силовиками крымских татар доставили в Ростов. Их планируют распределить по российским СИЗО.