Один к двадцати. Россияне преобладают на Донбассе, поэтому нужно мощное оружие, - Зеленский

Зеленский отметил, что соотношение техники в Донбассе 1:20 в пользу армии РФ. Это делает потребность Вооруженных сил Украины в западных образцах вооружения крайне высокой.

"Нам нужно мощное оружие, которое позволит не терять столько людей. Потому что иногда у нас люди воюют против техники. У них в двадцать раз больше техники. Сейчас на Донбассе у нас один к двадцати... Я не хочу, чтобы погибали сотни тысяч людей, поэтому нужно оружие, которое позволит сражаться на большом расстоянии... У вас есть все, чтобы сохранить жизнь этих людей", – заявил президент.

Также Зеленский назвал победу Украины единственным возможным вариантом завершения войны. Правда, он согласился с важной ролью дипломатии в достижении мира.