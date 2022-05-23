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Один к двадцати. Россияне преобладают на Донбассе, поэтому нужно мощное оружие, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский призвал Запад передать Украине современное вооружение для противостояния агрессии РФ с минимумом человеческих потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор главы государства с гостями Украинского дома в Давосе.

Зеленский отметил, что соотношение техники в Донбассе 1:20 в пользу армии РФ. Это делает потребность Вооруженных сил Украины в западных образцах вооружения крайне высокой.

"Нам нужно мощное оружие, которое позволит не терять столько людей. Потому что иногда у нас люди воюют против техники. У них в двадцать раз больше техники. Сейчас на Донбассе у нас один к двадцати... Я не хочу, чтобы погибали сотни тысяч людей, поэтому нужно оружие, которое позволит сражаться на большом расстоянии... У вас есть все, чтобы сохранить жизнь этих людей", – заявил президент.

Также Зеленский назвал победу Украины единственным возможным вариантом завершения войны. Правда, он согласился с важной ролью дипломатии в достижении мира.

К слову, президент Зеленский заявил о необходимости заключения договора безопасности Украины с надежными партнерами.

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