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Один до двадцяти. Росіяни переважають на Донбасі, тому потрібна потужна зброя, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав Захід передати Україні сучасне озброєння для протистояння агресії РФ із мінімумом людських втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову глави держави з гостями Українського дому в Давосі.

Зеленський зауважив, що співвідношення техніки на Донбасі 1:20 на користь армії РФ. Це робить потребу Збройних сил України в західних зразках озброєння вкрай високою.

"Нам потрібна потужна зброя, яка дасть можливість не втрачати стільки людей. Бо іноді у нас люди воюють проти техніки. У них у двадцять разів більше техніки. Зараз на Донбасі у нас один до двадцяти... Я не хочу, щоб гинули сотні тисяч людей, тому треба зброя, яка дозволить боротися на великій відстані... У вас є все, щоб зберегти життя цих людей", – заявив президент.

Також Зеленський назвав перемогу України єдиним можливим варіантом завершення війни. Щоправда, погодився із важливою роллю дипломатії в досягненні миру.

До слова, президент Зеленський заявив про необхідність укладання договору безпеки України з надійними партнерами.

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